Kompatscher e Rossi a Roma

(ANSA) - BOLZANO, 21 MAR - Il rinnovo della concessione autostradale di A22 è stato al centro della trasferta a Roma del presidente della Provincia, Arno Kompatscher e del governatore trentino Ugo Rossi che hanno incontrato il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, la sottosegretaria alla presidenza del consiglio dei ministri, Maria Elena Boschi, il sottosegretario con delega agli affari europei Sandro Gozi e il capo di gabinetto del ministero dell'economia e delle finanze, Roberto Garofoli. "Si è trattato di un incontro costruttivo - ha spiegato Kompatscher - che ci consente di compiere ulteriori passi in avanti verso una soluzione positiva della vicenda in tempi rapidi".

Il presidente della Provincia di Bolzano ha aggiunto: "abbiamo fatto i 'compiti a casa', siamo pronti a trasmettere all'Autorità di regolazione dei trasporti (Art) il piano di investimenti per le valutazioni del caso relative alle tariffe, abbiamo avviato tutte le procedure necessarie per il rinnovo trentennale ad una società inhouse".