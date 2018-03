3,5 mln per rifacimento manto stradale

(ANSA) - BOLZANO, 21 MAR - Per riparare le strade dai danni causati dal maltempo invernale la giunta provinciale ha approvato un ulteriore stanziamento di 3,5 milioni di euro. Già nel dicembre scorso la Giunta provinciale aveva messo a disposizione 6 milioni di euro, per il 2018, per la manutenzione straordinaria e il rifacimento dell'asfalto delle strade provinciali e statali. Nella seduta di ieri l'esecutivo di Palazzo Widmann ha approvato questo ulteriore stanziamento.

"In questo modo - afferma l'assessore Florian Mussner - saremo in grado di riparare i danni causati dal maltempo e mantenere alto il livello della sicurezza delle strade". Il direttore del Servizio strade, Philipp Sicher, aggiunge che "le notevoli precipitazioni nevose ed i frequenti sbalzi di temperatura che hanno caratterizzato l'inverno hanno causato danni al di sopra della media". Circa 2,65 milioni di euro saranno utilizzati per il ripristino delle strade provinciali mentre 850 mila euro sono destinati alla manutenzione delle strade statali.