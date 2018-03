Trento, nel 2017 popolazione residente +0,5%

(ANSA) - TRENTO, 20 MAR - A Trento popolazione residente in aumento (117.997 persone, 56.740 maschi e 61.257 femmine) con +580 (+0,5%) persone rispetto all'anno 2016. Età media in aumento (44,4 anni), aumento delle famiglie monocomponente e matrimoni in calo. Questa la fotografia di Trento 2017 uscita dai dati del Servizio statistica del Comune.

Il saldo naturale (nati - morti) è negativo ed è pari a -175.

Nel 2017 torna a crescere l'immigrazione dall'estero (rispetto ai tre anni precedenti) e si stabilizza l'emigrazione verso l'estero. I nuclei familiari sono 53.536 con un aumento di 290 (+0,5%) unità rispetto all'anno precedente. L'incremento delle famiglie è ascrivibile principalmente all'aumento dei nuclei unipersonali che rappresentano ormai il 40,3% del totale delle famiglie residenti. I dati certificano anche la diminuzione del numero di matrimoni (rispetto al 2016: -11 in valore assoluto; -3,1%). Gli ultracentenari sono 28, di cui 5 maschi e 23 femmine. Il nome maschile più diffuso è Andrea, quello femminile Maria.