Tirolo, rinnovato accordo popolari-verdi

(ANSA) - BOZEN, 20 MRZ - In Tirolo, dopo solo undici giorni di trattative, i popolari e i Verdi hanno rinnovato l'accordo per il governo del land austriaco. Alle elezioni del 4 marzo la Övp del governatore Günther Platter è volato al 44,3%, ovvero +4.9% rispetto alle elezioni del 2013, mentre i Verdi sono scesi del 1,9%, fermandosi al 10,7% dei consensi.

L'accordo di coalizione dovrà essere varato domani dai due partiti, la nuova giunta sarà poi presentata giovedì. Secondo l'agenzia Apa, non è previsto un rimpasto tra gli assessori popolari. La squadra Övp è praticamente invariata dal 2008, quando Platter prese in mano la guida del Tirolo.