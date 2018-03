Vertreter Bayrischen Landtags in Trient

(ANSA) - TRIENT, 19 MRZ - Über Unterricht, Familie und über die Zukunft der neuen Generationen haben sich heute in Trient der Präsident des Trentiner Landtags Bruno Dorigatti mit der Präsidentin des Bayrischen Landtags Barbara Stamm ausgetauscht.

Dorigatti hatte dem Bayrischen Landtag infolge der Schießerei beim Einkaufszentrum Olympia in München seine Solidarität zum Ausdruck gebracht. Dadurch sei dieser Besuch nun zustande gekommen. "Wir wollen einen bereits existierenden Dialog wieder auffrischen", so Dorigatti, der beim Treffen im Trentiner Landtag auf die Zeiten von Franz Josef Strauss und Bruno Kessler hinwies. Im Auftrag der Autonomie müsse man versuchen, nach Norden - in Richtung Euregio und Europäischen Verbund territorialer Zusammenarbeit (EVTZ) - und nach Süden zu blicken. Zudem sei Bayern der Motor Europas, dehalb sei eine Zusammenarbeit wichtig, meinte Dorigatti. Für Stamm müsse man auch deshalb zusammenarbeiten, um die Demokratie zu stärken und die letzthin abhanden gekommenen Wähler zurückzugewinnen.