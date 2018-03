Pallavolo: Champions, Trentino Volley sfida Chaumont

(ANSA) - TRENTO, 19 MAR - "Come avevamo ipotizzato alla vigilia del sorteggio, superare il turno e conquistare la qualificazione ai Playoffs 6 sarà particolarmente impegnativo ma è normale e anche giusto che sia così visto che stiamo parlando della fase finale del più importante torneo continentale per Club. Così l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti, in vista della sfida di Champions contro lo Chaumont di domani a Trento "Nonostante il 2-3 patito in Francia - ha aggiunto - abbiamo buone possibilità per andare avanti; cercheremo di giocarci le nostre chance sino in fondo, facendo tesoro delle indicazioni raccolte durante la partita d'andata". (ANSA).