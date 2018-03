Adunata alpini: a Trento il negozio temporaneo ufficiale

(ANSA) - TRENTO, 19 MAR - Taglio del nastro questa mattina per l'Adunata Store, il negozio temporaneo ufficiale della novantunesima Adunata nazionale alpini di Trento. Situato nel cuore della città, vi si potranno reperire l'abbigliamento e i gadget ufficiali dell'evento che coinvolgerà Trento e il territorio dall'11 al 13 maggio: felpe, magliette, cappellini, penne, magneti e tanto altro ancora. Il negozio, che si trova in via Santissima Trinità, sarà coordinato dalla Sartoria Schiavi, azienda piacentina già partner dell'Ana nelle ultime edizioni dell'Adunata nazionale. Unico punto vendita autorizzato dal Comitato organizzatore adunata in cui sarà possibile trovare i gadget con marchio Ana e con il logo dell'Adunata di Trento, rimarrà aperto fino a fine maggio. (ANSA).