ANSA/ Sci: Aare chiude Finali nella tempesta, gare cancellate

(ANSA) - AARE (SVEZIA), 18 MAR - Una vera e propria tempesta di vento, con raffiche a più di 100 km/h, ha mandato in tilt le Finali della Coppa del mondo di sci, ad Aare. Prima è stato cancellato il gigante donne, con coppa assegnata alla tedesca Viktoria Rebensburg, che dopo otto gare era al comando a 582 punti contro i 490 della francese Tessa Worley. Poi, fatto rarissimo per questa disciplina, si è dovuto cancellare anche lo slalom speciale uomini, con coppa in questo caso però già da tempo andata al superasso austriaco Marcel Hirscher.

Quella 2017/18 è stata la stagione di Hirscher e della statunitense Mikaela Shiffrin. Marcel ha vinto la sua settima Coppa del mondo in serie, impresa che ha dell'incredibile, e Mikaela ha conquistato il secondo grande trofeo. Il tutto dopo avere entrambi vinto pure l'oro alle Olimpiadi.

Per l'Italia è stata invece la stagione delle ragazze, con Sofia Goggia e Federica Brignone grandi protagoniste. Ma è stata anche l'ultima stagione della 'veterana' Manuela Moelgg. La ragazza di San Vigilio di Marebbe, 34 anni, ha dato infatti l'addio all'agonismo proprio oggi, dopo ben 17 anni di sfide ai massimi livelli. "La gara di oggi - ha detto Manuela, che è sorella dello slalomista Manfred e fidanzata del velocista Werner Heel - non si poteva davvero disputare: troppo vento. Mi dispiace, perché avrei voluto tagliare il traguardo per l'ultima volta e magari far vedere quel che so ancora fare. Dopo una stagione come questa posso solo essere soddisfatta di me. Un grazie a tutti e alle compagne dico come sempre: avanti a tutta".

Manuela - ladina di San Vigilio di Marebbe, ragazza forte e determinata, una leader naturale in seno alla squadra azzurra - in carriera ha ottenuto sei secondi e otto terzi posti. Proprio tre di questi terzi posti li ha poi collezionati in questa stagione nello slalom gigante, segno di uno stato di forma ancora invidiabile. "Ma ho preferito lasciare proprio così, con questi bei risultati", ha spiegato Manuela. L'azzurra aveva avuto la grandissima occasione per agguantare la vittoria nel 2009, addirittura ai Mondiali in Val d'Isere. Dopo la prima manche di slalom speciale era nettamente al comando poi, nella seconda, mentre aveva sempre il miglior tempo, finì fuori proprio all'ultima porta. Un neo in una carriera comunque positiva. (ANSA).