Sci: cdm, slalom Aare, in testa Shiffrin, male le azzurre

(ANSA) - Aare (Svezia), 17 mar - La campionessa Usa Mikaela Shiffrin, che ha già vinto anticipatamente la coppa del mondo e quella di disciplina, è al comando in 52.09 dopo la prima manche dell'ultimo slalom speciale della stagione alle Finali di Aare.

Seconda l'austriaca Bernadette Schild in 52.58 e terza la slovacca Petra Vlhova in 52.64.

Ancora deludenti le azzurre in questa disciplina e in una gara che ha visto solo 24 atlete al via: fuori per un errore la trentina Chiara Costazza, la migliore è Irene Curtoni ma solo 19/a in 55.31. Poi c'è pure Federica Brignone 20/a in 55,32 che ha pero' partecipato più per allenarsi che per gareggiare.

Seconda manche alle ore 13.30.