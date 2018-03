Sci: cdm, gigante Aare, in testa Hirscher e azzurri indietro

(ANSA) - Aare (Svezia), 17 mar - L'austriaco Marcel Hirscher e' al comando in 1.13.89 anche dopo la prima manche dell'ultimo gigante stagionale alle Finali di Aare. Secondo il francese Victor Muffat-Jeandet in 1.14.39 e terzo il norvegese Henrik Kristoffersenin 1.14.48.

Indietro anche in questa gara gli azzurri: Florian Eisath 13/o in 1.15.87, Luca De Aliprandini 15/o in 1.16.03, Manfred Moelgg 16/o in 1.16.05, Roberto Nani 19/o in 1.16.45 e Riccardo Tonetti 21/o in 1.17.00 su 24 atleti che hanno partecipato alla gara. Seconda manche alle ore 12,30.