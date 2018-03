Biathlon: a Oslo staffetta donne 3/a,Hofer 2/o nella pursuit

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Due podi di Coppa del mondo per il biathlon azzurro. A Oslo Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gontier e Federica Sanfilippo hanno concluso al terzo posto la staffetta femminile (13/o podio stagionale per l'Italia). Le azzurre hanno chiuso alle spalle di Francia e Germania, strappando il terzo posto alla Norvegia. Le ragazze del biathlon torneranno in gara domenica con la pursuit.

E tra i maschi secondo posto di Lukas Hofer nella pursuit. Il ventinovenne altoatesino si è piazzato secondo, dietro al campione francese Martin Fourcade, davanti al norvegese e Johannes Boe. Per Hofer è il quarto podio individuale della carriera. Solo 22/o il bronzo olimpico Dominik Windisch. (ANSA).