Tunnel Brennero, Austria tira la cinghia

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAR - La spending review di Vienna nel settore dei trasporti potrebbe avere ripercussioni sul tunnel del Brennero. Secondo la Tiroler Tageszeitung, si parla infatti di un taglio di 100 milioni di euro del budget per la grande opera. La notizia viene però smentita dal ministero. A causa di ritardi nei lavori, questa cifra semplicemente non sarà spesa quest'anno ma in un secondo momento.

Il governatore del land Tirolo Guenther Platter teme ulteriori ritardi in caso di taglio di fondi e ricorda che il progetto è già stato ridimensionato di 450 milioni di euro. I lavori per il tunnel del Brennero dovrebbero concludersi nel 2026. Ottanta dei complessivi 230 chilometri di gallerie sono già stati realizzati, quest'anno si aggiungeranno altri 20 km, annuncia il quotidiano Dolomiten.