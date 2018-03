Riconteggio,entra Biancofiore, fuori Segnana(Lega)

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAR - Michaela Biancofiore, sconfitta nel duello diretto con Maria Elena Boschi nel collegio uninominale di Bolzano, entra a Montecitorio tramite il listino in Trentino Alto Adige e non quello a Piacenza, dove lascia il posto a Francesca Gambarini. La Lega Nord perde invece così una deputata, Stefania Segnana. E' - come si apprende - l'esito del riconteggio delle schede.

"Non dirò nulla prima della comunicazione ufficiale da Roma, una cosa però è certa e l'ho detta da subito: i conti non tornavano", si è limitata a commentare la coordinatrice regionale di Forza Italia. (ANSA).