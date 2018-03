Campagna sicurezza stradale in A.Adige

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAR - Rendere le strade più sicure, ridurre il numero degli incidenti: questi gli obiettivi di No Credit, campagna di sensibilizzazione pluripremiata della Provincia di Bolzano giunta alla sua decima edizione. Per il 2018 pone al centro dell'attenzione i motociclisti, ai quali viene chiesto un comportamento improntato alla responsabilità.

I primi cartelloni di No Credit stanno spuntando in questi giorni lungo le principali arterie dell'Alto Adige. Anche quest'anno, No Credit punta sul coinvolgimento delle forze dell'ordine, in maniera particolare della Polizia municipale, che prevede una serie di controlli intensificati nei giorni di maggiore traffico. Oltre a ciò, spazio anche agli interventi infrastrutturali, in maniera particolare per quanto riguarda la segnaletica, l'illuminazione, la manutenzione delle strade e, soprattutto, l'installazione dei guardrail dotati di barriere anche nella parte inferiore a protezione dei motociclisti.