Adunata alpini:Trento, scuole e uffici chiusi 11 e 12 maggio

(ANSA) - TRENTO, 16 MAR - In occasione dell'Adunata nazionale degli alpini, venerdì 11 e sabato 12 maggio, sarà sospesa l'attività didattica ed educativa in tutte le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie e negli istituti di formazione professionale, sia provinciali che paritari, del Comune di Trento. Venerdì 11 maggio rimarranno chiusi anche gli uffici della Provincia autonoma di Trento e il personale dovrà fruire di ferie obbligatorie. Lo ha deciso la Giunta provinciale con un provvedimento proposto dal presidente, Ugo Rossi. Tra l'11 e il 13 maggio il capoluogo trentino ospiterà la novantunesima Adunata degli alpini. Considerato lo straordinario afflusso di persone previsto ed il conseguente impatto sulla circolazione, sui trasporti, sui normali ritmi di vita della città, si è deciso di adottare questo provvedimento anche per ridurre i possibili disagi per le famiglie. (ANSA).