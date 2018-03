Un ferito grave in Val Sarentina

(ANSA) - BOLZANO, 15 MAR - Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina verso le ore 8.30 in val Sarentina, a seguito del quale un operaio della ditta Sarner Leimholz è stato ferito gravemente. Stando alle prime informazioni l'operaio stava lavorando ad una macchina per tagliare del legno ed è rimasto incastrato con una gamba. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare l'uomo dalla sua posizione.

Il ferito è stato subito soccorso dalla Croce bianca ed è stato portato all'ospedale di Bolzano dall'elicottero di soccorso del Aiut Alpin Dolomites. Sull'accaduto sono in corso indagini dei carabinieri.