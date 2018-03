Trentino: Dorigatti incontra viceministro sanità Kosovo

(ANSA) - TRENTO, 15 MAR - Il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Bruno Dorigatti, ha ricevuto oggi a palazzo Trentini il viceministro della sanità del Kosovo, Ali Berisha. Considerati i positivi rapporti già in essere tra la Provincia e il Paese balcanico grazie all'attività della sezione trentina della LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori), che ha dato vita ad una Lega kosovara per combattere il cancro, e all'impegno dell'Associazione Trentino con i Balcani, Dorigatti ha sottolineato il significato prezioso di questa collaborazione, "perché - ha osservato - la nostra autonomia si sostanzia anche nei valori dell'apertura, della solidarietà, della ricerca e della condivisione, specie in un settore delicato come quello della sanità". "Coltiviamo i valori dell'autonomia - ha spiegato - non solo per noi, all'interno dei nostri confini provinciali, ma a beneficio di tutti. E siamo convinti che in tal modo anche noi potremo ricevere molto da voi." Il presidente ha concluso ricordando che nella lotta contro i tumori oggi il Trentino può mettere a disposizione una struttura come Protonterapia, che attira il crescente interesse di vari Paesi europei.

Dal canto suo il viceministro Berisha ha apprezzato l'aiuto che il Trentino sta assicurando al Kosovo attraverso la fondazione promossa in loco dalla LILT provinciale. (ANSA).