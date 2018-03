Stazione Fs Bolzano, arrivano i tornelli

(ANSA) - BOLZANO, 15 MAR - Nella stazione di Bolzano oltre all'installazione di un sistema di videosorveglianza composto da 90 telecamere, verranno posizionati di tornelli di accesso ai binari. Lo ha deciso il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo aver esaminato il piano degli interventi strutturali elaborato, d'intesa con questo Commissariato del Governo e la Provincia Autonoma, da RFI, Trenitalia e SAD.

Analoghi interventi sono in fase di realizzazione anche presso la stazione di Fortezza. Visto che ai fini della sicurezza a bordo treno influisce anche il flusso passeggeri proveniente da altri territori, analoghi impianti tecnologici e di misure di difesa passiva saranno installati anche presso le stazioni di Trento e Rovereto, spiega il Commissaritato del Governo. Per quanto riguarda i senzatetto il Comitato valuterà la possibilità di intervenire mediante l'adozione di apposita ordinanza sindacale per gestire l'accompagnamento dei soggetti vulnerabili nelle strutture comunali già allestite.