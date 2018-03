Cultura: 'Giornate Fai di primavera' in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 15 MAR - Anche in Trentino, sabato 24 e domenica 25 marzo, tornano le 'Giornate Fai di primavera', con la possibilità di visitare luoghi storici, palazzi, chiese e castelli. La delegazione trentina del Fai invita tutti nell'area del Garda trentino, a Tenno, per scoprire le maggiori testimonianze storiche e artistiche del borgo medievale. Il programma è stato presentato a Trento dal capo delegazione del Fai del Trentino, Luciana Colombo Manfroni De Pretis, dall'assessore comunale alla cultura, Andrea Robol, e dal vicesindaco di Tenno, Giuliano Marocchi. Il programma 'Di armi e di fede: Tenno, sul cielo del Garda', prevede visite al parco del Castello, riservate per ragioni di sicurezza ai soli soci Fai, al borgo di Frapporta, alla chiesa di San Lorenzo, alla Parrocchiale dell'Immacolata e alla cappella dell'Addolorata. Ultimo nato tra i gruppi Fai del Trentino, quello di Rovereto Vallagarina curerà l'apertura di palazzo Betta Grillo, acquisito dal Comune di Rovereto, aperto domenica 25 marzo.