Consumatori: Crtcu Trento compie 10 anni, recuperati 6,6 mln

(ANSA) - TRENTO, 15 MAR - Nato nel novembre del 2007 per un servizio gratuito ai consumatori trentini, il Crtcu di Trento festeggia i 10 anni di attività con numeri importanti: 66.000 i servizi prestati ai trentini, con il recupero di circa 6 milioni e 600.000 euro. Una realtà importante in Italia, quella del Centro di piazza Sanzio, finanziato dalla Provincia autonoma di Trento grazie ad una specifica legge provinciale: in questo modo il servizio di assistenza, informazione e educazione al consumo fornito ai cittadini avviene in modo totalmente gratuito e senza l'obbligo di iscrizioni o di tessere. Nel solo 2017, si sono registrate 3.643 richieste di informazione, con un aumento del 26% rispetto al 2016. I consumatori si rivolgono al Crtcu per diversi motivi ma, spiega il direttore, Carlo Biasior, "purtroppo ai primi tre posti si collocano sempre i soliti mercati che sono telefonia (1650 casi nel 2017), commercio (426 casi) ed energia (303 casi)".