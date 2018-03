Tirolo insiste su numero chiuso tir

(ANSA) - BOLZANO, 14 MAR - Alla luce del costante aumento del traffico pesante sull'autostrada che collega la Germania con il Brennero, il Tirolo insiste sul numero chiuso per tir nelle giornate di bollino nero. Solo nei mesi di gennaio e febbraio l'incremento sull'asse del Brennero è stato di 58.000 tir.

L'elenco, ora pubblicato, prevede nel 2018 complessivamente 25 giornate con 'Blockabfertigung' sull'autostrada dell'Inntal, 10 nel solo mese di maggio. In queste giornate in Tirolo potranno transitare solo 300 tir all'ora in direzione sud. Il prossimo giorno con limitazioni è il 22 marzo. La Baviera critica il provvedimento, come anche l'imprenditore altoatesino Thomas Baumgartner a nome degli autotrasportatori italiani. "Il numero chiuso causa costi", dice al quotidiano Tiroler Tageszeitung, auspicando un intervento di Roma.