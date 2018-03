Salvini, Olimpiadi in più città

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Sono assolutamente favorevole" alla candidatura alle Olimpiadi per "assumere un grande evento a impatto ambientale zero. Sia a Torino, che a Milano che sulle Dolomiti: abbiamo due dei presidenti di queste tre Regioni. Mi piacerebbe che fossero non di una città ma di più città.

Lavoreremo per attrarre questo evento". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini alla stampa estera.