Kompatscher, Condotte rispetti tempi

(ANSA) - BOLZANO, 13 MAR - "Auspichiamo che l'arresto del presidente di Condotte spa non comporti ritardi nella realizzazione del carcere e del polo bibliotecario di Bolzano".

Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher, precisando che "una cosa è un procedimento giudiziario contro un rappresentante della società, un'altra contro la società stessa". Come ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, "abbiamo manifestato preoccupazione già con l'annuncio dell'istanza di concordato preventivo, ora non ci resta altro che rispettare il regolamento procedurale".