In Trentino disoccupazione al 5,7% nel 2017

(ANSA) - TRENTO, 13 MAR - Nel 2017, in Trentino, il tasso di disoccupazione si è attestato al 5,7%, in miglioramento rispetto al dato medio del 2016 (6,8%) e il più basso nell'ultimo quinquennio. Negli ultimi 12 mesi le persone senza lavoro sono state 14.000, 3.000 in meno rispetto alla media annua del 2016.

Gli occupati crescono del 2,3%, pari a circa 5.400 unità.

E' quanto emerge dai dati Istat sulla forza lavoro in Trentino riferiti alla media del 2017 e al quarto trimestre del 2016, diffusi oggi dall'Istituto di statistica della Provincia di Trento (Ispat). "Questi dati dimostrano che forse la realtà è diversa da come viene percepita. Il trend di crescita si è consolidato, con riscontri positivi in particolar modo sull'occupazione femminile. Un segnale di fiducia per il futuro", commenta il presidente della Provincia di Trento, Ugo Rossi.