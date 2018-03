Export: in Trentino +8,7% nel 2017

(ANSA) - TRENTO, 13 MAR - Nel 2017 il valore delle esportazioni trentine di merci è risultato pari a 3.678 milioni di euro, segnando un aumento dell'8,7% rispetto al 2016. Si tratta del valore più alto mai raggiunto per le esportazioni dalla provincia di Trento. Lo rende noto l'Ufficio studi della Camera di commercio di Trento basandosi sull'analisi dei dati Istat 2017.

Nello stesso periodo, il valore delle importazioni di merci ha raggiunto i 2.353 milioni (+9,0%). Il saldo della bilancia commerciale si è assestato così sul valore di 1.325 milioni di euro, in aumento rispetto ai 1.225 milioni di euro del 2016.

Il dato delle esportazioni trentine appare decisamente positivo anche nel confronto con quello rilevato a livello nazionale, dove le esportazioni sono aumentate del 7,4%, e di quella dell'area del Nord Est (+6,6%). Leggermente inferiore a quello trentino anche il dato dell'export del vicino Alto Adige (+8,0%). Al primo posto della graduatoria dei principali Paesi per valore di export rimane sempre la Germania.