Boom firme petizione Bolzano contro lupo

(ANSA) - BOLZANO, 13 MAR - Sta registrando un vero e proprio boom di firme la petizione online, lanciata dall'assessore altoatesino per l'agricoltura Arnold Schuler, per chiedere più competenze alla Provincia di Bolzano per la gestione del lupo.

In poco più di 24 ore sono state raccolte 12.000 firme.

La petizione chiede a Bruxelles "che si adottino immediatamente le necessarie misure per abbassare il livello di tutela del lupo", mentre a Roma "che si adottino immediatamente le necessarie misure per rendere possibile il prelievo controllato del lupo in Alto Adige, in armonia con le direttive europee".

Nei giorni scorsi un lupo è stato avvisto nella valle dell'Adige tra Bolzano e Merano, addirittura in pieno giorno nel zona artigianale del paesino di Terlano. La scorsa notte un lupo avrebbe invece sbranato un capriolo nei pressi del lago di Costalovara sul Renon, sopra Bolzano, informa il portale news altoatesino Stol.it.