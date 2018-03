Sci, annullate prime prove discese Aare

(ANSA) - AARE (SVEZIA), 12 MAR - Vento forte e neve hanno portato all'annullamento delle prime prove delle discese uomini e donne previste oggi ad Aare dove sono in programma la finale di Coppa del Mondo 2017/18. Le prove decisive si terranno pertanto domani. Il programma di Aare prevede mercoledì discesa uomini e discesa donne, giovedì le gare di supergigante, venerdì gara per nazioni, sabato gigante uomini e slalom donne e domenica gigante donne e slalom uomini. Alle finali partecipano in ogni disciplina i migliori 25 atleti del mondo più i vincitori dei recenti mondiali juniores. Vengono assegnati punti solo ai primi 15 classificati in ogni gara. Per l'Italia l'appuntamento più importante è quello per la discesa donne di mercoledì con la campionessa olimpica Sofia Goggia che sfida la campionessa Usa Lindsey Vonn per la conquista della Coppa del mondo dell'alta velocità.