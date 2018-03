Malagò, dispiace non elezione Zöggeler

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Dispiace per la mancata elezione di Armin Zöggeler come membro Cio in quota atleti. Ci riproveremo a Tokyo 2020 con Federica Pellegrini". Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della Giunta nazionale al Foro Italico.