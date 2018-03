Incendio in abitazione a Lavis, donna e bimba soccorse

(ANSA) - TRENTO, 12 MAR - Momenti di apprensione la scorsa notte in un'abitazione del centro storico di Lavis dove si è sviluppato un incendio. Coinvolte una donna di 44 anni e una bimba di due anni che sono state trasportate a scopo precauzionale al pronto soccorso dell'ospedale S.Chiara di Trento. Le loro condizioni non sono gravi. Accertamenti in corso da parte dei vigili del fuoco per chiarire l'origine del rogo.