Gdf sventa truffa con 'gratta e vinci'

(ANSA) - TRENTO, 12 MAR - La Guardia di Finanza di Trento ha sventato una truffa da 1 milione di euro perpetrata da un cittadino serbo di 71 anni residente a Pergine Valsugana, nei confronti del quale è stato emesso un decreto penale di condanna per tentata truffa aggravata a fronte del quale dovrà versare 6.300 euro di pena pecuniaria.

L'uomo si era inventato un ingegnoso espediente per cercare di frodare le lotterie nazionali: recuperando dai cestini della spazzatura, posizionati nei pressi delle tabaccherie di Pergine, svariati tagliandi 'gratta e vinci' del tipo 'Nuovo Maxi Milionario' non vincenti, era riuscito - ritagliandoli e ricomponendoli in modo accurato - a realizzarne due, ricreando due combinazioni vincenti da 500.000 euro ciascuna.

I finanzieri sono partiti da una segnalazione della società Lotterie Nazionali srl, indirizzata alla Procura di Trento, dopo aver ricevuto la richiesta una presunta vincita da 1 milione di euro di due tagliandi del 'gratta e vinci' apparentemente sospetti.