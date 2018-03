A22: nuovo sondaggio online su riduzione velocità

(ANSA) - TRENTO, 12 MAR - E' disponibile online il nuovo questionario per esprimere la propria opinione sulle misure di riduzione della velocità messe in atto lungo l'A22 nell'ambito del progetto europeo BrennerLEC.

Il questionario, disponibile sul sito www.brennerlec.life, permetterà di capire cosa pensano gli utenti autostradali e i cittadini sulle sperimentazioni attivate per ridurre gli incolonnamenti in situazioni di traffico intenso e per diminuire l'impatto ambientale generato dal transito degli autoveicoli.

Si tratta del secondo questionario preparato dai partner di BrennerLEC: il primo, proposto all'inizio del 2017, è stato compilato online da 1.315 persone e ha evidenziato che il 50% era favorevole alla riduzione della velocità ai fini ambientali ed una percentuale ancora maggiore alle misure di fluidificazione del traffico. Il progetto è coordinato dall'A22 in collaborazione con Idm Südtirol / Alto Adige, le Agenzie per l'ambiente delle Province di Trento e Bolzano, Cisma srl e l'Università di Trento.