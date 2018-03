Paralimpiadi: argento Bertagnolli-Casal in SuperG Seconda medaglia per i trentini dopo il bronzo di ieri in libera

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Ancora una medaglia per l'Italia alle Paralimpiadi invernali di Pyeongchang. Nella seconda giornata di gare al Jeongseon Alpine Centre, infatti, la coppia Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal colpisce ancora e dopo il bronzo di ieri in Libera, conquistano la medaglia d'argento nel Super G di categoria 'visually impaired'. I due trentini hanno fermato il crono sul 1:26.29, ad appena 18 centesimi dai vincitori della gara, gli slovacchi Krako e Brozman (1:26.11). Terza ancora una coppia slovacca, Haraus e Hudik (1:26.66).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Condividi

Suggerisci Dimensioni video: 628 x 387 960 x 574 Larghezza Auto Start Mostra Titolo Codice monetizzazione per editori Informazioni

Informazioni Accedi

Accedi Registrati Ottieni il codice embed