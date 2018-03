Migrante senzatetto ustionato a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 11 MAR - Un giovane migrante nigeriano senza fissa dimora è rimasto ferito la scorsa notte a Bolzano nel tentativo di scaldarsi con un piccolo falò di cartoni. Il 23enne fortunatamente non è grave.

L'incidente si è verificato verso le ore 23.00 nel suo riparo di fortuna, il sottotetto di un garage pubblico in via Alto Adige, a due passi da piazza Walther. Le fiamme sono divampate e velocemente hanno interessato un materasso e delle coperte. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco, mentre la Croce bianca ha ricoverato il giovane all'ospedale di Bolzano con ustioni di secondo grado alle gambe. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri.