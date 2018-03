Messner, non ci sono alternative a Gentiloni bis con M5s

(ANSA) - BOLZANO, 11 MAR - "Non spetta a me dare consigli al presidente Mattarella, ma sinceramente non vedo alternative a un governo guidato da Paolo Gentiloni con i 5 Stelle". Lo dice all'ANSA Reinhold Messner, che in campagna elettorale aveva sostenuto la candidatura di Maria Elena Boschi a Bolzano.

"Gentiloni - aggiunge il 'Re degli Ottomila' - è molto stimato all'estero e solo lui può garantire la stabilità, che Bruxelles e gli attuali sviluppi a livello internazionale richiedono, con gli Usa che si chiudono e la China che continua a crescere. Serve un'Italia in prima linea". Secondo Messner, "il Pd ha commesso un errore fatale non puntando da subito su un Gentiloni bis, ma Renzi voleva fare tutto lui. Ora il Pd ovviamente è indebolito, ma alla fine dei conti sarà il kingmaker, ovvero l'unico elemento di stabilità nello scenario politico italiano". Per l'ex eurodeputato verde, "la gran parte dei ministeri andrebbero al M5s, che potrà dimostrare di essere davvero in grado di governare e di cambiare il paese".