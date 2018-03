Celebrazioni a Trento per partigiano Mario Pasi

(ANSA) - TRENTO, 10 MAR - Oggi si sono tenute a Trento due iniziative promosse dall'Anpi provinciale in occasione del 73/o anniversario della morte di Mario Pasi 'Montagna', medaglia d'oro della Resistenza.

Nella piazza a lui dedicata è stata deposta una corona sotto la targa. Sono intervenuti il presidente Anpi Mario Cossali, il sindaco Alessandro Andreatta e il presidente del Consiglio provinciale, Bruno Dorigatti. Una memoria è stata letta da Gios Bernardi. "Il ricordo di Mario Pasi non sarà mai vano, finché noi - e l'antifascismo tutto - avremo presente il suo coraggio nel riprendere oggi il cammino nel dibattito nazionale verso l'unità delle sinistre di fronte ai segnali pericolosi che sono evidenti", ha detto Dorigatti.

Successivamente, nell'atrio dell'ospedale S. Chiara, è stata deposta una corona in ricordo di Mario Pasi medico chirurgo.

Domani si terrà una manifestazione in ricordo di Pasi e di altri 10 partigiani al "Bosco delle castagne" a Belluno con l'Anpi del Trentino, di Belluno e di Ravenna.