Picchia la moglie, marito denunciato e allontanato da casa

(ANSA) - TRENTO, 9 MAR - Un uomo è stato denunciato dai carabinieri di Borgo Valsugana per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. E' accusato di avere picchiato la moglie dopo anni di violenze e umiliazioni.

La donna alla fine, dopo l'ennesima violenza subita, ha chiamato il '112' chiedendo aiuto. Arrivati sul posto i carabinieri hanno trovato la casa in disordine, sedie rovesciate, qualche bicchiere infranto, il cibo in terra e soprattutto la donna con i segni inequivocabili delle percosse subite. La donna ha quindi avuto il coraggio di denunciare di comportamenti aggressivi del marito che l'aveva costretta ad andare in ospedale più volte. Mai però aveva denunciato la natura delle lesioni. Dopo essere stato interrogato e dopo le prime ammissioni, per il marito è scattata la denuncia e da parte della Procura di Trento l'ordine di immediato allontanamento dalla casa e il divieto di avvicinarsi alla sua famiglia.