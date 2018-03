Pat e Muse inaugurano centro visitatori in parco Tanzania

(ANSA) - TRENTO, 9 MAR - La Provincia di Trento, con l'assessora Sara Ferrari, e il Muse, con il direttore Michele Lanzinger, hanno inaugurato in Tanzania, nel parco nazionale dei monti Udzungwa, un nuovo centro per i visitatori.

Il Muse, con il suo centro di monitoraggio sui monti Udzungwa, è l'unico museo italiano ad avere una sede permanente all'estero. Ora la presenza trentina si arricchisce di una nuova struttura, che si compone di un edificio dedicato alla presentazione di questo angolo di Africa, tra i più ricchi di biodiversità del continente (400 specie di uccelli, oltre 120 di mammiferi, 2500 di piante, per non dire degli insetti e dei rettili, con molte specie ancora da catalogare), e di un'aula didattica. Tutto al servizio degli ecoturisti, degli studenti e dei ricercatori che periodicamente visitano il parco, ma anche delle popolazioni locali, in particolare delle scuole dei villaggi vicini.