Lega: Salvini,verrò in Trentino per preparare le provinciali

(ANSA) - TRENTO, 9 MAR - I parlamentari trentini della Lega hanno partecipato oggi a Milano alla prima riunione del partito.

Durante l'incontro il segretario Matteo Salvini si è complimentato per il risultato elettorale della Lega in Trentino (27%) ed ha garantito una sua presenza a breve sul territorio "al fine di festeggiare l'ottimo risultato e preparare la campagna elettorale in vista delle elezioni provinciali di ottobre".