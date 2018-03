Consiglio Alto Adige contro sprechi

(ANSA) - BOLZANO, 9 MAR - Il consiglio provinciale di Bolzano ha approvato all'unanimità un disegno di legge contro lo spreco di prodotti alimentari e non alimentari. Il testo, presentato dall'assessora Martha Stocker, intende promuovere misure concrete per ridurre lo spreco in tutte le sue fasi di produzione, distribuzione e somministrazione, valorizzando le attività di solidarietà e beneficenza.

"Le risorse non sono infinite, ed è necessario un approccio sostenibile e rispettoso nella loro gestione", ha detto l'assessora. La proposta definisce le modalità di cessione gratuita delle eccedenze alimentari ancora destinabili al consumo, disciplina le cessioni gratuite di prodotti farmaceutici, articoli e accessori di abbigliamento usati, nonché di altri prodotti non alimentari, tra cui occhiali e ausili medici, elenca gli interventi che la Provincia e gli enti locali si impegnano a promuovere per le finalità della legge.

Istituisce infine il Tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi.