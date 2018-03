Commercio: Despar, +4,5% fatturato 2017

(ANSA) - VENEZIA, 9 MAR - Despar ha chiuso il 2017 nel Nordest con un fatturato complessivo al pubblico in crescita del 4,5%, a 2,16 miliardi di euro (erano 2,06 nel 2016). Lo rende noto Aspiage Service, concessionaria Despar per Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Emilia Romagna. L'azienda, che conta in totale 7.832 dipendenti, è presente sul territorio con 228 filiali dirette a insegna Despar, Eurospar e Interspar, e con 343 punti vendita gestiti da dettaglianti associati alle insegne Despar e Eurospar. "La nostra azienda - afferma il presidente di Aspiag, Rdolf Staudiger - prosegue il cammino in costante crescita degli ultimi anni, garantendo stabilità e opportunità alle donne e agli uomini che lavorano in Despar, che sono l'unica e inimitabile fonte della nostra riconoscibilità e della nostra riuscita sul mercato".