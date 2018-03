Boschi, opposizione ragionevole

(ANSA) - BOLZANO, 9 MAR - "Il Pd farà un'opposizione ragionevole, come la sua storia". Lo ha detto Maria Elena Boschi a Bolzano, come riferiscono alcuni militanti del partito dopo un incontro con i simpatizzanti. "Sono venuta a Bolzano - ha detto Boschi al suo arrivo ai cronisti - per ringraziare coloro che ci hanno dato una mano in campagna elettorale e che ci hanno aiutato a realizzare questo risultato positivo in Alto Adige.

Voglio anche ringraziare tutti gli elettori che ci hanno dato la fiducia". Boschi ha infine ribadito la sua volontà di una "presenza costante in Alto Adige, una terra nella quale sto molto bene".

"Non basta eleggere un nuovo segretario, è una questione secondaria, serve invece un congresso vero, per parlare di contenuti e posizioni del futuro Pd". Lo ha detto il neo eletto senatore Gianclaudio Bressa. Secondo il sottosegretario uscente, l'opposizione "è l'unica strada percorribile alla luce di un risultato elettorale del genere, che nessuno poteva immaginare in questi termini".