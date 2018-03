2/a prova Kvitfjell, Innerhofer 2/o

(ANSA) - KVITFJELL (NORVEGIA), 8 MAR - Azzurri in evidenza nella seconda ed ultima prova cronometrata in vista della discesa di cdm di domani a Kvitfjell. Christof Innerhofer ha realizzato il secondo tempo in 1.49.89 e Dominik Paris il terzo in 1.50.14. Il migliore e' stato il norvegese Kjetil Jansrud in 1.49.70.

La gara di domani- seguita domenica da un superg - e' la penultima della stagione e puo' assegnare la coppa di disciplina. In corsa ci sono lo svizzero Beat Feuz (oggi 7/o tempo) con 542 punti e il norvegese Aksel Svindal, oggi solo25/o, con 502.