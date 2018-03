Sci: Innerhofer 4/o in prova a Kvitfjell

(ANSA) - KVITFJELL (NORVEGIA), 8 MAR - L'azzurro Christof Innerhofer ha ottenuto il quarto tempo in 1'24"81, nella prima prova cronometrata della discesa di Coppa del mondo a Kvitfjell, in Norvegia. Il più veloce è stato l'austriaco Hannes Reichelt, in 1'24"42, davanti al francese Johan Clarey in 1'24"52 e all'altro austriaco Otmar Striedinger, in 1'24"76. La pista è stata accorciata a causa della nebbia nella parte finale.

L'azzurro Peter Fill è invece caduto senza danni nel tratto iniziale, ancora prima di arrivare all'intermedio. Degli altri discesisti italiani il migliore è stato Matteo Marsaglia 18/o, a 1"35, seguito da Werner Heel 24/o a 1"54, poi Mattia Casse 30/o a 1"65, Paris è finito 32/o a 1"71. Domani è in programma la seconda e ultima prova. Il calendario di Coppa del mondo prevede per sabato la gara di discesa e domenica il SuperG.