Robotica, 300 ragazzi a 'First Lego League Italia'

(ANSA) - TRENTO, 8 MAR - Trecento ragazzi provenienti da tutta Italia hanno partecipato oggi alla cerimonia inaugurale della 'First Lego League Italia' alla Campana della Pace di Rovereto. La gara mondiale di scienza e robotica vede quest'anno 300.000 ragazzi di 88 nazioni in tutto il mondo, 2.500 dei quali soltanto in Italia, confrontarsi sul tema dell'acqua. La squadra migliore accederà di diritto alla finale mondiale che si svolgerà a Detroit, e altre 5 squadre parteciperanno agli eventi internazionali di Tallin, in Estonia, e di Debrecen, in Ungheria.

Oltre ai partecipanti, agli organizzatori e alle giurie scientifiche, alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato anche diverse autorità, tra cui il presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi. "Siete qui in un luogo simbolico e importante, i rintocchi di questa Campana echeggiano in tutto il mondo, allo stesso modo vi chiedo di far sentire con i vostri applausi risuonare ovunque la parola pace", ha detto.