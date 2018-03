Parco Stelvio, ok a legge sulla gestione

(ANSA) - BOLZANO, 8 MAR - Con la nuova legge sul Parco dello Stelvio "si è imboccata definitivamente la strada verso una regione modello per una vita e un'economia sostenibile nelle Alpi". Lo ha detto l'assessore all'ambiente, Richard Theiner, dopo l'approvazione, in consiglio provinciale di Bolzano, della legge che regola l'assunzione delle competenze amministrative per la parte altoatesina del Parco.

"Ora possiamo compiere gli ulteriori step e procedere alla predisposizione del piano del Parco e del regolamento col coinvolgimento dei comuni, della popolazione e dei gruppi d'interesse", ha aggiunto Theiner. "La gestione autonoma contribuirà ad incrementare l'accettazione del parco fra la popolazione", ha affermato l'assessore. Il regolamento del parco punterà a valorizzare gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività sociali, economiche e tradizionali delle popolazioni residenti. "La legge rispecchia la sfida di armonizzare la tutela del paesaggio e l'utilizzo sostenibile dell'area", ha concluso Theiner.