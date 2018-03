Gdf scopre 10 lavoratori in nero in albergo di Campiglio

(ANSA) - TRENTO, 8 MAR - La Guardia di Finanza di Trento ha scoperto in un albergo di Madonna di Campiglio dieci lavoratori completamente in nero e tre lavoratori irregolari, nei cui confronti non erano state registrate quasi seicento ore effettivamente prestate. Le sanzioni amministrative ammontano a oltre 180.000 euro.

Secondo quanto accertato dai finanzieri, per la somministrazione del personale di sala, bar, cucine e pulizie impiegato nell'albergo la società gestrice ha sostenuto di aver stipulato un contratto con una cooperativa, della quale però i lavoratori interessati non avevano mai sentito parlare. Il contratto, rivelatosi irregolare a un più approfondito controllo da parte dei finanzieri, era stato stipulato "unicamente per poter godere dei vantaggi economici previsti per le prestazioni rese da cooperative, i cosiddetti 'appalti di manodopera', che si applicano però quando le prestazioni di lavoro vengono svolte secondo certi requisiti, che in questo caso mancavano".