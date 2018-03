Elezioni: Dellai, ora salvaguardare provinciali Trentino

(ANSA) - TRENTO, 8 MAR - "Domenica ci hanno travolto, ma il mio obiettivo da cittadino militante è salvaguardare l'anomalia trentina". Così Lorenzo Dellai, deputato uscente e non rieletto alle politiche con la Civica popolare. Sindaco di Trento a 29 anni, presidente della Provincia autonoma a 39, guarda ora alle provinciali di ottobre in un Trentino guidato da una coalizione di centrosinistra autonomista, in due interviste a quotidiani locali, il 'Trentino' e 'l'Adige'.

Specifica di "non avere obiettivi personali" e di volere capire, rifacendo un giro nel proprio collegio, le ragioni della sconfitta in Trentino, che definisce "un cedimento strutturale", col centrodestra vincitore in tutti e sei i collegi uninominali.

"Il vento che soffia - dice - è quello delle due destre, la Lega e i Cinquestelle. Noi voteremo per le provinciali a ridosso del varo del nuovo governo. E sappiamo bene che ogni esecutivo che nasce ha una luna di miele. I cittadini in ottobre non si saranno ancora resi conto del disastri che l'Italia subirà".

