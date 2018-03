Cooperazione: Festival della crescita, nuove forme economia

(ANSA) - TRENTO, 8 MAR - Cooperare e innovare per crescere: questo l'obiettivo del 'Festival della crescita', che farà tappa a Rovereto e Trento per un focus su 'crescita felice e il caso virtuoso del Trentino'. Il 13 marzo, a Rovereto, il Festival sarà ospitato dal Mart per una giornata all'insegna di 'Crescita e nuove professioni', con incontri e performance, anche in collegamento con percorsi di alternanza scuola-lavoro, in collaborazione con Iprase. Il 14 marzo invece sarà a Trento, nella Sala della Cooperazione, con un'intera giornata realizzata in collaborazione con la Cooperazione Trentina, di incontri, talk e convivi collegati da un comune filo conduttore 'Cooperazione ed economia civile'.

Il Festival della Crescita è un progetto curato e realizzato da Future Concept Lab con l'obiettivo di creare un circolo virtuoso tra i protagonisti della crescita e dello sviluppo, siano essi cittadini o istituzioni, imprese o creativi, studenti o professionisti. (ANSA).