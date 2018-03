Career Fair, 216 aziende coinvolte

(ANSA) - TRENTO, 8 MAR - Il prossimo 14 marzo l'Università di Trento organizza una fiera, "Career Fair", per far incontrare domanda e offerta di lavoro. Sono 216 le aziende coinvolte nelle varie sedi dell'Ateneo a Trento, Povo e Rovereto. Oltre 1800 iscritti agli incontri di approfondimento sulle varie professioni e 3000 prenotati per le 139 presentazioni aziendali.

Sono già stati caricati online oltre 1000 curricula di studenti e laureati che desiderano entrare in contatto.

Il programma è stato presentato oggi in una conferenza stampa in cui sono intervenuti il rettore Paolo Collini, la delegata di Ateneo per il Placement, Paola Quaglia e il direttore generale di Confindustria Trento Roberto Busato. «Organizzare una giornata unica è un primo risultato di razionalizzazione di un'iniziativa come questa per l'Ateneo, che massimizza le opportunità sia per le imprese, sia per gli studenti», spiega il rettore Paolo Collini. Per il direttore Busato «i laureati portano innovazione e aiutano le aziende a crescere in competitività».