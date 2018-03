Aperta a Trento la Biblioteca delle pari opportunità

(ANSA) - TRENTO, 8 MAR - Inaugurata al Centro Europa a Trento una biblioteca che contiene circa 3.000 volumi dedicati al tema delle pari opportunità, che saranno quindi accessibili attraverso il catalogo bibliografico trentino.

Fra le varie iniziative previste per il 2018 anche un progetto di collaborazione fra le biblioteche del Trentino, realizzato attraverso il Servizio attività culturali della Provincia e finalizzato alla sensibilizzazione sul tema delle pari opportunità attraverso il teatro. Dopo una prima collaborazione con le biblioteche realizzata nell'autunno 2017, è stato avviato un secondo progetto al quale hanno aderito 27 Biblioteche comunali. Nel corso del 2018 verranno messi in scena 30 spettacoli realizzati da 6 compagnie teatrali. Nel corso dell'inaugurazione è stata presentata la pubblicazione "Verso la parità di genere in Trentino. Indicatori e analisi", curata dall'Osservatorio provinciale per le pari opportunità, in collaborazione con il Centro interdisciplinare studi di genere dell'Università di Trento.